Peña a Leo: "No sirve de nada llegar al poder, si no sabés qué hacer"

Santiago Peña auguró que el candidato a vicepresidente, Leo Rubín, navegará aguas difíciles porque el PLRA no comparte sus ideas. También dijo que no le servirá de nada llegar al poder si no sabe qué hacer con el mismo.

El precandidato a presidente de la República por el movimiento oficialista Honor Colorado, Santiago Peña, se refirió a la candidatura de Leo Rubín a vicepresidente, por el Frente Guasu, para que acompañar al candidato a presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Tras una serie de breves alagos hacia Rubín por su desembarco a la arena política, y calificar el hecho como ‘una buena noticia’, Peña indicó que el comunicador tendrá que navegar por aguas difíciles durante el proceso que lleva a las elecciones, ya que el PLRA no comparte muchas de sus ideas. Además manifestó que una vez que se llega al poder, hay que saber qué hacer. “No sirve de nada llegar al poder, si no sabés qué vas a hacer con el poder”, acotó. Por otra parte, mencionó que es importante ver cómo se van a conjugar dentro de una alianza los distintos ideales, para que no sea nuevamente una alianza netamente electoralista. Al respecto, puso como ejemplo que en el gobierno de Fernando Lugo se realizó una alianza electoral sin contenido programático, hecho que lo llevó, según Peña, al fracaso. MÁS DETALLES EN EL VIDEO

