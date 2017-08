Pelota está en cancha de docentes

El ministro de Educación, Enrique Riera, dijo que aguarda la contrapropuesta de los docentes de los gremios "insensatos", que ya conocen la posición del Gobierno. Dejó claros los números.

En conferencia de prensa, Riera apuntó que la huelga de docentes que inició este jueves y continúa este viernes, afecta a unos 22.000 estudiantes y habló de un acatamiento parcial del sector.

Señaló que siguen aguardando la contrapropuesta de los gremios movilizados, ya que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) partió la última propuesta. Confía en continuar con el diálogo con los educadores la próxima semana.

Retieró que ofrecen 8 % de aumento salarial para los docentes escalafonados con más de 20 años de antigüedad y 5 % para los más jóvenes. A esto podrán sumar un incremento de 3 %, que será otorgado a todos los que asistan a los cursos que ofrece el MEC.

Indicó que a todo esto también se debe sumar los reajustes por inflación de 10 % de este año, que ya es efetivo, más otros 4 %, alcanzando así un total de alrededor de 25 % que llegará a un espectro de unos 60.000 docentes.

Según Riera, en esto consiste realmente la implementación real de la famosa carrera docente que nadie hizo en más de 3 décadas.

Aseguró que desde 6 de los 9 sindicatos de docentes ya comunicaron que están dispuestos a aceptar la propuesta del Ejecutivo, por lo que aguardan poder continuar las convesaciones con los que se movilizan en Asunción y varios puntos del país.

Sobre los descuentos de salario a los que participan de la huelga, afirmó que no existe punición, sino que se trata simplmente de una aplicación de la ley como ocurre con cualquier otro trabajador. "Aquel que no trabaja un día, no cobra. Es dinero público, podría entrar en un grave problema de caracter penal", sentenció.

