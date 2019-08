Pedro Ferreira critica a Fiscalía por no investigar a Velázquez

El ex títular de la ANDE, Pedro Ferreira criticó duramente a la Fiscalía que investiga las irregularidades del acta bilateral ¿Por qué no piden el teléfono de Hugo Velázquez? Sería vital para la investigación, aseveró.

El expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), criticó a la Fiscalía que lleva adelante las investigaciones sobre la firma del acta bilateral entre Paraguay y Brasil sobre la contratación de energía de Itaipú.

¿Por qué la Fiscalía no le pidió todavía al Vicepresidente acceso a su teléfono para ver todos los WhatsApp con la persona que actuaba en su representación (los 2 o más números)? Refirió en su cuenta de Facebook.

En las pesquisas de la misma causa, ya compareció el abogado José Rodríguez, hijo de la ex ministra de la Seprelad María Epifanía González, quien supuestamente se presentó ante el ex titular de la empresa estatal como un asesor jurídico del vicepresidente Hugo Velázquez.

No obstante, Ferreira considera vital que ya se investigue al segundo titular del Ejecutivo para determinar su grado de participación en las negociaciones del acta bilateral.

La denuncia por el caso Itaipú, presentada por un grupo ciudadano, incluye además del Vicepresidente, al ex canciller Luis Alberto Castiglioni, al ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, al ex titular de la Itaipú José Alberto Alderete y al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez.

Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci son los fiscales asignados para las averiguaciones de lo ocurrido.

El acta bilateral firmada el pasado 24 de mayo por representantes diplomáticos de Paraguay y Brasil quedó sin efecto luego de un pedido del Gobierno de Mario Abdo Benítez, según se anunció la semana pasada.