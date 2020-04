Pedirán juicio político contra Sandra Quiñónez

Luego de que beneficien a una persona con el incumplimiento del protocolo para viajeros, un diputado prevé impulsar el juicio político contra la Fiscal General del Estado.

El diputado liberal Édgar Acosta escribió un tuit en donde aseguraba que iba a presentar juicio político contra la Fiscal General del Estado.

Desde esta institución ordenaron, supuestamente, para que algunos viajeros, de los más 150 paraguayos que provinieron de Estados Unidos, guarden cuarentena en sus casas y no en albergues.

Es la primera vez que se actúa de esta forma, en contramano a lo que establece el protocolo. Uno de estos beneficiados violó la cuarentena.

"Seguro que mis colegas con quienes hicimos denuncias, y otros diputados, me acompañarán", escribió Acosta.

La fiscal Teresa Sosa indicó que la orden no provino propiamente de Sandra Quiñónez. "A mí me designaron recibir a los compatriotas. Fui informada (de esta decisión)", refirió para Monumental 1080 AM.

Más temprano, el embajador Federico González dijo que efectivamente el documento que concedía este beneficio a algunos viajeros, era de la Fiscal General del Estado.

"No podemos tolerar el uso indebido de influencia de la máxima representante de la sociedad", finalizó el legislador que impulsará este juicio político.