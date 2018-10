Payo va a "aguantar todo lo que pueda" para convivir en el Senado

Paraguayo Cubas volvió a acaparar la atención en el Senado este martes, ya que se encontró solo en una reunión de comisión que no se realizó. Habló de las nuevas disposiciones de sanciones a legisladores.

Este lunes Silvio Ovelar anunció la aplicación de sanciones , como establece el reglamento interno del Senado, no solamente para los legisladores que no asistan a sesiones, sino también a reuniones de comisiones y que no mantengan la compostura en los debates.

Ante esto, Cubas expresó que no es tan simple como lo comentó el presidente del Senado, sino que dichas sanciones para quienes se van de boca, deben ser aprobadas en el momento por dos tercios de los presentes.

"Ya le dije que cada vez que abro el pico y digo una palabra me sancionen, pero hay algo que 'trato apu'a' (Ovelar) no dice, que se tiene que aprobar esa sanción por dos tercios".

Señaló que la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y que las palabras que utiliza se encuentran en la Real Academia Española. Una vez más apeló a decir que son los demás que mantienen la compostura con traje y zapatos de USD 2.000, pero sin embargo se pasan robando y traficando influencias.

Sobre la convivencia con sus pares, dijo que simplemente aguantará todo lo que pueda.