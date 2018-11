Payo fue al encuentro de Filizzola y casi lo agrede otro legislador

Paraguayo Cubas volvió a hacer de las suyas en el Senado. Para demostrar que no es cobarde como dice Desirée Masi, él salio a esperar a su esposo a la escalinata y luego casi fue agredido por su colega Santacruz.

Paraguayo Cubas y Desirée Masi volvieron a tener una afrenta en la mañana de este jueves en la Cámara Alta, luego de que semanas atrás el legislador trató a su colega de "corruptita" y acuse a su marido, Rafael Filizzola, de un negociado con helicopteros en su época de ministro del Interior.

En varias ocasiones Masi lo trató de cobarde, por amenazar y nunca aparecer para enfrentar a ella o su marido. Ante esto, durante la tarde Cubas dejó la sala de sesiones y fue hasta el acceso del Congreso a esperar a Filizzola, quien finalmente no apareció.

Cubas retornó a la sala de sesiones, donde se trataba el proyecto de impuesto al tabaco. Desde su asiento gritó a Masi que no apareció su marido, y esto desató la furia de su colega Pedro Santa Cruz, quien lo encaró y hasta puso los dedos sobre la nariz.

Santacruz exigió a Payo que "deje de joder" cada vez que se tratan cosas importantes en el Senado y lo amenazó con darle un "tongo" la próxima vez. Masi coincidió en que cada vez que PDP presenta proyectos importantes, sucede el mismo tipo de show.

"No puedo pelearme con el senador Santacruz, está siguiendo tratamiento contra el cáncer. Con un señor que está en una situación salud crítica no voy a hacerme el gallito. Dejo que me toque porque el señor está enfermo", expresó Cubas.