Payo Cubas, ¿el Bolsonaro paraguayo?

Para Silvio 'Beto' Ovelar la actuación de Paraguayo Cubas no es un accidente circunstancial y consideró acertada la reflexión que lo compara con Jair Bolsonaro, de Brasil, o el mismo Donald Trump, en Estados Unidos.

Tras la agitada jornada de jueves en el Senado, su titular, Silvio Ovelar, reflexionó al respecto y admitió que existe la intención de sancionar al legislador Paraguayo Cubas.

Sostuvo que más allá de los improperios y sus fuertes intervenciones lanzando todo tipo de acusaciones contra sus colegas y hasta le propio presidente del Congreso, lo grave fue que trató de impedir el inicio de una sesión.

Coincidió con el periodista Luis Bareiro, en la reflexión de que podríamos estar ante un fenómeno similar a Jair Bolsonaro, quien este domingo se podría convertir en presidente de Brasil, o el mismo Donald Trump, en Estados Unidos.

Para Ovelar, es acertada la lectura y Payo capitaliza de muy buena manera el hartazgo de la gente hacia la clase política tradicional. Dijo que Cubas fácilmente podría estar en Broadway, y que el teatro municipal le queda chico.

Así como Bolsonaro, que comenzó a sumar apoyo con un discurso altisonante y saliendo de la regla, ayer Cubas fue centro de atención por más de una hora y media, con todas las cámaras de televisión y micrófonos de radio apuntando a él.

Algunas frases que dieron fama a Bolsonaro, virtual presidente del Brasil:

- "Quédate ahí, María del Rosario (diputada del PT), quédate. Hace unos días, me llamaste violador, en el Salón Verde, y te dije que no iba a violarla a usted porque usted no merece". "Ella no merece (ser violada), porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si fuera, no la iba a violar porque no lo merece."

- "El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad ?, ya oí de algunos aquí…, menos mal que me dieron unos chirlos de chico, mi padre me enseñó a ser hombre."

- "Mira, Preta: yo no voy a discutir promiscuidad con quien quiera que sea. Yo no corro ese riesgo, porque mis hijos fueron muy bien educados y no vivieron en ambientes como lamentablemente tú viviste."