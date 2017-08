Patrón: "No puedo ir a la cárcel por romper una computadora"

Este jueves, el joven liberal Stiben Patrón se abstuvo de declarar ante la Fiscalía y tomó conocimiento de una nueva imputación en su contra, por haber roto una computadora del Congreso Nacional el 31 de marzo.

En la mañana de este jueves, el joven liberal Stiben Patrón se presentó ante la fiscala María José Abed, para prestar declaración indagatoria ante los hechos ocurridos el pasado 30 de marzo en el Congreso Nacional. Él se abstuvo de declarar, argumentando que existen varias irregularidades que complican su situación en la causa y a su vez confirmó que existe una nueva imputación: por quemar una computadora.

“Sabemos que hay abogados como Sosa Bareiro y otros colegas suyos, que están realizando intervenciones en la causa, sin siquiera estar llevando la investigación de las mismas. Esto nos lo aclaró la misma fiscala", indicó.

"Esta situación nos deja en desventaja al momento de prestar declaración, teniendo en cuenta los cruces telefónicos publicados por los medios oficialistas, en donde supuestamente yo hablo con un tal Raúl Cáceres, para pagar manifestantes e ir hasta el Congreso, archivos que no aparecen en la carpeta fiscal”, mencionó el joven.

Sobre Patrón recae una nueva imputación por daños a cosas construidas e instalaciones técnicas. "La fiscala me dijo hoy: 'Yo no te acuso por haber quemado el Congreso, no tengo pruebas, sí por la destrucción de la computadora que sí tengo pruebas'", confirmó el imputado.

Por otra parte, Patrón asumió haber destrozado una de las computadoras que se encontraba dentro del lugar que posteriormente fue siniestrado, pero a la vez refirió que esa no sería causa suficiente para que vaya a la cárcel. “Yo no me puedo ir a la cárcel por haber roto una computadora y tampoco pueden probar que yo inicié el incendio en el Congreso”.

A su vez, la abogada de Patrón, Liliana Boccia, indicó que cuando la situación de la Fiscalía se esclarezca y el procedimiento se encuentre totalmente limpio, ellos volverán a presentarse para declarar e intentaran llegar a un juicio oral y público.