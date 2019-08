Patria Querida no apoyará el juicio político contra Mario Abdo

Patria Querida anunció que no apoyará el juicio político al presidente Mario Abdo si no hay pruebas fehacientes. No obstante, sí acompañarán el proceso para destituir al vicepresidente Hugo Velázquez.

El referido partido emitió un comunicado en donde anunció que sus congresistas se abstendrán de votar si en ambas Cámaras del Congreso se procede a llevar adelante de forma precipitada un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez. Afirmaron que los miembros del partido analizarán detenidamente las acusaciones para sentar una postura. Por otro lado, confirmaron que sí acompañarán el proceso de juicio político contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien en la tarde del miércoles dio su versión de todo este escándalo que giró en torno al acta bilateral con el Brasil. Los argumentos del segundo del Ejecutivo no convencieron a Patria Querida por lo que apoyarán el proceso para destituirlo. En parte del comunicado refieren que el juicio político contra el presidente Abdo tiene como objetivo formar un nuevo gobierno de repartijas de poder. Manifiesto del Partido Patria Querida, en referencia a los sucesos ocurridos, que son de público conocimiento. pic.twitter.com/W2lAH0BdFf — PATRIA QUERIDA (@patriaquerida) August 1, 2019

