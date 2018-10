Paseros cerrarán fronteras si se recrudecen penas anticontrabando

Asociaciones de paseros se manifestaron en Itá Enramada exigiendo al Senado que no apruebe la modificación del Código Aduanero que eleva las pena ante casos de contrabando. Amenazan con cerrar las fronteras.

En la mañana de este lunes, varias asociaciones de trabajadores de la frontera, autodenominados paseros, se manifestaron en la zona de Itá Enramada en contra de la modificación al Código Aduanero que castiga con hasta 10 años de cárcel el contrabando. Manifiestan que esta modificación afectará directamente sus trabajos y mencionan que ellos no son contrabandistas ni criminales, sino simples trabajadores.



Piden al Senado que no apruebe dicha modificación, de otra manera amenazan con cerrar la frontera hasta que no se retire esa normativa.

DETALLES EN VIDEO: