Paro de actividades económicas si cuarentena inteligente no funciona

El Presidente de la República anunció este martes, un cese total de las actividades económicas ante un eventual fracaso de la cuarentena inteligente.

Ante el inicio de la cuarentena inteligente este 4 de mayo, ha vuelto la esperanza en muchos hogares, puesto que representa una reanudación de las actividades laborales en varios sectores. Sin embargo, Abdo anunció este martes que "si fracasa la cuarentena inteligente, se cerrará la actividad económica".

Asimismo, pidió que la ciudadanía sea consciente de ello y sean aún más rigurosos con los cuidados sanitarios que se requiere ante la lucha contra la pandemia del covid-19.

La decisión de esta sutil flexibilización se dio ante la extrema necesidad de reactivar la economía en el país. Advirtió que desde el Gobierno serán muy rígidos con los controles y que la ciudadanía debe seguir con los protocolos sanitarios en los supermercados, empresas, fábricas, peluquerías, talleres. Pidió utilizar tapabocas, mantener distanciamiento social y el constante lavado de manos.

"Respetemos, no nos relajemos, sería muy triste que de aquí a 21 días no funcione la cuarentena inteligente y tengamos que cerrar toda la actividad económica. Depende de nosotros, hagamos paso a paso, sé que hay mucha ansiedad por parte de los sectores económicos, pero hubiese sido mucho peor no imponer desde un principio una cuarentena estricta", expresó el mandatario.