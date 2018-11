Paraguayo Cubas responde a "los seccionaleros de Dios"

Ante el pedido de 'cordura' de la CEP, el senador Paraguayo Cubas dijo que los obispos convirtieron la iglesia en una seccional de Dios, haciendo misas para gente como Zacarías Irún y compartiendo con ellos.

Desde la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) pidieron cordura a Paraguayo Cubas y trabajar en paz con sus colegas en el Congreso Nacional.

La respuesta de Payo no se hizo esperar y trató a los obispos de seccionaleros y burócratas de Dios.

Cubas dijo que él hace religión mejor que estos curas, a quienes nunca vio defendiendo a los pobres en las calles, sino compartiendo champagne en cuanto evento hay con empresarios y políticos.

"Mateo 34 dice: 'No he venido a traer la paz, he venido a traer la espada', eso dice Cristo", dijo Payo a la 1020 AM.

"Ellos quieren que trabaje con mis colegas, ¿con quién voy a trabajar? ¿con González Daher? ¿Con Silva Facetti? ¿con Llano? ¿con el asesino de Toni Barrios? ¿con el planillero de Enriquito Riera?", preguntó.