Experto dice que Paraguay no realizó una buena negociación con Itaipú

Jeffrey Sachs, el prestigioso economista y docente de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, ratificó que nuestro país no realizó un buen negocio con la binacional Itaipú y refirió que los brasileños no pagan lo suficiente a Paraguay por la energía eléctrica limpia que les ofrece.

El experto económico llegó como invitado estrella del Simposio Internacional sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Economía de Bajo Carbono, organizado por la Itaipú Binacional. En la ocasión, habló sobre la situación de nuestro país con miras a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, prevista para el 2023 y alegó que las políticas económicas acordadas no benefician al país.