Paraguay, entre los 10 países latinos con la gente más endeudada

Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), Paraguay ocupa un lugar entre los 10 países con la gente con más deudas. Esto puede ser tan negativo como positivo, explican expertos.

El ránking de los 10 países de Latinamérica con la gente más endeudada es la siguiente: Chile (42%), Panamá (38%), Costa Rica (35%), Brasil 27%, Colombia (25%), Bolivia (19%), México (15%), Uruguay (10%), Paraguay (7%) y Argentina (4%).

Mirando los números, podríamos decir que nuestro país "no está tan mal", pero tener una población endeudada no precisamente es sinónimo de algo negativo, todo depende del contexto en que se encuentra cada país, según los expertos. Otro aspecto que puede hacer una gran diferencia son los préstamos informales, y sabemos que en Paraguay abundan los prestamistas, con tasas de interés usureras y que no son reguladas por los organismos oficiales.

En la nota publicada por la BBC dan varios ejemplos sobre la situación de las personas endeudadas en los distintos países. Uno de los casos es Venezuela, que ocupa el puesto 11 con solo un 1,6 %. Pareciera algo positivo que la gente de un país no esté endeudada, pero la situación por la que atraviesa Venezuela demuestra todo lo contrario: el bajo nivel de endeudamiento habla de que las personas en ese país tienen muy poco dinero para gastar y para endeudarse.

En el otro extremo se encuentra Chile, como el que tiene la gente más endeudada de la región. Sí, suena preocupante, pero según los analistas hasta ahora no lo es. El Banco Central chileno sostiene que el mayor componente de esas deudas son los créditos hipotecarios, por lo tanto la consideran de alguna manera una "deuda sana".

Lo ven como una señal de que la economía se está reactivando y que la gente tiene poder adquisitivo y acceso al crédito.

El material señala que el nivel de endeudamiento de las familias puede ser bueno o malo, principalmente de acuerdo un factor, que radica en si esta gente podrá o no cumplir con su obligación de devolver todo el dinero al que accedió.