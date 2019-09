Paraguay desea nuevamente organizar los Juegos Odeusr

Luego de la vergüenza de descabalgar de la organización de los Juegos Odesur, el presidente Mario Abdo Benítez pretende organizarlos nuevamente.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, indicó que estudian la posibilidad de organizar de nuevo los Juegos Odesur. Para ello pidió a sus asesores en trabajar en un plan de factibilidad.

Según justificó, en principio tenían números que los obligaban a invertir a números que no eran razonables. "Debido al momento que se está teniendo, en cuanto a una menor recaudación, no queríamos entrar en compromisos que no podíamos cumplir", refirió el mandatario.

La ministra de Deportes, Fátima Morales indicó que el condicionamiento es una reducción importante de los montos de inversión: USD 180 millones. De esta forma llevarían sin problemas estas actividades.

"No disponemos el dinero por los problemas que estamos teniendo ahora, primero por las inundaciones y ahora por los incendios forestales", dijo Morales.

Estiman que esta semana nuevamente habrá novedades sobre este tema.