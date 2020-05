Paraguay ante el desafío de producir semillas de autoconsumo

La dificultad para importar varios productos en tiempos de la pandemia, plantea al país realizar las inversiones necesarias para desarrollar semillas propias.

El director de Extensión Agraria, Gerardo Rojas, expresó que la crisis que trae consigo el covid-19, desafía al país a producir sus propias semillas para la mesa diaria. Señaló que se necesita inversiones para desarrollar las semillas de los productos necesarios.

Paraguay importa del extranjero cebolla, tomates, papas y otros rubros frutihortícolas. Rojas manifestó, que actualmente Paraguay no tiene disponibles semillas de la variedad medianera de cebolla y que recién para agosto se podría conseguir para el cultivo de la variedad tardía.

Asimismo, explicó que actualmente el país depende en gran medida de productos de Argentina, Brasil y Chile. "Hoy en día 100% estamos dependiendo, en cebolla y tomates, de semillas de Argentina y Brasil, papas de la Argentina, pimiento de Estados Unidos, Perú o de Chile".

"No existen semillas porque nuestro principal proveedor de semillas medianeras es Brasil, de la variedad Baía Periforme, y los centros de producción de Brasil firmaron todos contrato con los proveedores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul y gran parte de San Pablo, y ya no hay semillas para el Paraguay y otros países que ellos generalmente abastecía", indicó.

Explicó que realizar esto, conlleva ,mucha labor, pero que es el tiempo preciso para redoblar los esfuerzos y para que el Gobierno tome las medidas necesarias. Afirmó que en ese proceso será necesario actualizar el trabajo del Ministerio de Agricultura, modernizando el sistema de autarquías de sus instituciones subsidiarias.