Para visitar a familiares en la cárcel se necesita prueba del covid-19

El Ministerio de Justicia anunció en la mañana de este martes que están reajustando detalles para las visitas a penitenciarias, sin embargo antes de ingresar deberán someterse a pruebas del covid-19.

En el inicio de la segunda etapa de la cuarentena inteligente son varias las medidas que se flexibilizan, por su parte el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en la reapertura de visitas para las personas privadas de su libertad.

Anunció que para las vistas los familiares deberán realizarse las pruebas del covid-19, de manera a disminuir la posibilidad de propagación del virus.

Agencia de Información Paraguaya que el Ministerio de Justicia solicitó al Poder Ejecutivo la autorización para la habilitación de las visitas sociales, no así las privadas. El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, informó a laque el Ministerio de Justicia solicitó al Poder Ejecutivo la autorización para la habilitación de las visitas sociales, no así las privadas.

Al respecto comentó que se retomaría nuevamente el horario anterior (dos días en las penitenciarías y un día en los centros educativos), implementado en el marco de la emergencia sanitaria con la inclusión de otros requisitos que fueron sugeridos por el Ministerio de Salud. Los días martes, jueves, sábados y domingos, en los horarios de 9:00 a 15:00.

El viceministro señaló que las medidas a ser implementadas no garantizan un 100 por ciento de seguridad para que no ingrese el virus, no obstante señaló que el objetivo es reducir el riesgo.

Adelantó que las visitas serán agendadas previamente y para el efecto el interno deberá indicar los datos de la visita, quien recibirá un mensaje para que pueda registrarse y posteriormente se le indicará el día y la hora para la confirmación.