Para Peña, el gobierno de Mario Abdo es "un archipiélago de poder"

Santiago Peña afirma que sigue involucrado en la construcción del país y que Horacio Cartes seguirá siendo un actor importante en la política pública. Ve en el gobierno de Mario Abdo, el mismo problema que tuvo Lugo.

Quien quedó por el camino en su intención por llegar a la presidencia de la República habló de los primeros meses de la gestión de quien en su momento le ganó la pulseada, Mario Abdo Benítez.

Dijo que ve "algunas cosas positivas", como el liderazgo de Benigno López al frente del Ministerio de Hacienda, la gestión de José Cantero en el Banco Central del Paraguay (BCP), y las "buenas intenciones" del presidente de la República, de las cuales está convencido, pero sin embargo apuntó que para traducirlos en hechos, es largo el trecho.

Para Peña, no está clara la agenda del Gobierno, y solo ve "un archipiélago de poder". Sostuvo que esto se da como consecuencia de la manera en que llegó Colorado Añetete al poder, librando una batalla contra el gobierno de Horacio Cartes, pero sin un hilo conductor o una visión.

Lo comparó con el gobierno de Fernando Lugo, que llegó al poder por su posición contra el Partido Colorado pero luego no supo administrar el poder. Señaló que hoy el problema de Abdo está en la confrontación dentro del propio Gobierno que no tiene una visión compartida, y su enemigo no es precisamente Honor Colorado, que dio su apoyo genuino para que alcance la presidencia.

Habló de un odio visceral contra Honor Colorado, de mucha gente que vuelve al poder después de 10 años, dirigentes que hicieron caer a la ANR en el 2008 y no encontraron espacio con la presidencia de Horacio Cartes.

Aseguró que Cartes seguirá siendo un actor importante en la política pública y él es uno de los que sigue involucrado en la construcción del país desde el sector privado.

Además se refirió a la situación de los últimos días en el Parlamento y las acciones de Paraguayo Cubas, uus intenciones política a futuro y la posiblidad de sumarse a un proyecto para trabajar por Asunción.

Todos los detalles en el video