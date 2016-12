Modernizar el país implica actualizar la Constitución, según Cartes

VIDEO. El Presidente de la Repúblic Horacio Cartes afirmó que es necesario que Paraguay se modernice en todo. Sostuvo que si uno no actualiza la Carta Magna, "cercena posibilidades al pueblo".

"La Carta Magna es del pueblo y este tiene que ser atendido por su Constitución", indicó en una entrevista para el programa de Telefuturo "Los Inquilinos de López".

El mandatario ejemplificó con Estados Unidos que tuvo 27 enmiendas y aseguró que hay que analizar las situaciones de los demás países pues "cada vez que el momento pide que se ajuste algo para el bien común hay que estar tocando y mejorando las cartas magnas".

"Yo no quiero entrar en eso, sinceramente cuidé tanto, se dicen tantas cosas, no solo se dicen, se repiten tan lejos de la verdad que no quisiera ni pasar cerca de algunos temas pero necesitamos modernizar nuestro país en todo, hay una crisis mundial en donde la gente está desencantada de los políticos, de nosotros", manifestó el presidente.

Aseguró que los políticos deben hablar el idioma de la gente el cual radica en abrir el Gobierno al pueblo.

Parte de la entrevista en el siguiente video: