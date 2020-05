Padres reclaman a Petta kits de alimentos

En medio del hambre, la impotencia y la desesperación padres exigieron al MEC los kits escolares que en un principio había anunciado Eduardo Petta, como medida de contingencia a la crisis generada por el covid-19.

Entre el aroma de las ollas populares se mezclan la angustia e impotencia de padres de la escuela Bernardino Caballero de la ciudad de Mariano Roque Alonso que reclamaron este martes la falta de asistencia por parte del Gobierno. Manifestaron que no reciben ayuda y que en mucho de los casos tampoco llegó el subsidio.

Exigieron al MEC que envíe los kits de alimentos que se había prometido en un principio para los alumnos de escasos recursos. Los padres decidieron instalarse frente a la institución donde asistían aproximadamente 400 alumnos.

Alegan que con el cese de actividades trataron de llevar como sea la pandemia, desde pequeños trabajos que son casi nulos desde la cuarentena por el covid-19 y base de la solidaridad con ollas populares, sin embargo cada vez la situación es más insostenible.

“Entre los pobres nos damos de comer, no tenemos ayuda de nadie y exigimos el kit de alimento de nuestros hijos. Ellos tienen derecho y es injusto que nos hagan eso porque gente que no necesita recibe y nosotros que estamos en zonas vulnerables no estamos recibiendo nada”, indicó una de las madres.

Por su parte la directora de la escuela, Fanny Núñez, explicó que los estudiantes quedaron sin el servicio de almuerzo escolar desde que inició el año y luego, a raíz de la suspensión de clases, ya no tuvieron oportunidad para acordar la situación con el MEC.

“Desde que empezamos el año estamos esperando que se reponga el servicio de almuerzo y merienda escolar, y con la pandemia se agudizó la necesidad y los alumnos tampoco pueden recibir sus kits de alimentos”, manifestó.

Argumentó que recurrió a todas las instancias, fue hasta a Gobernación de Central y del Municipio, ambas instituciones omiten respuesta y cierran las puerta, aseguró. Además añadió que fueron varias veces que intentó hablar con representantes del MEC y que nunca hay retorno. Para cualquier ayuda habilitan estas líneas telefónicas: (0971) 988-422 o al (0985) 790-464.