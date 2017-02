Padres de Edelio inician vigilia ante silencio de autoridades

Los padres del suboficial secuestrado, Edelio Morínigo, iniciaron este miércoles una vigilia frente a la Comandancia de la Policía. Ambos dicen estar cansados ante la falta de información por parte de las autoridades.

Obdulia Florenciano y Apolonio Morínigo, padres del suboficial secuetrado por el EPP hace más de un año, iniciaron una vigilia frente a la Comandancia a la espera de una audiencia con el comandante Crispulo Sotelo.

La madre del suboficial dijo que las autoridades no la mantienen al tanto de los avances de la investigación y son ellos los que tienen que llamar para así poder saber si hay alguna novedad sobre su hijo. Además, expresó que no se moverán del lugar hasta hablar con el Comandante de la Policía, pese a que se enteraron que el uniformado se encuentra en la ciudad de Coronel Oviedo.

La falta de comunicación con los encargados de buscar a su hijo repercutió incluso emocionalmente a algunos integrantes de la familia del suboficial. En comunicación con la 730 AM, doña Obdulia mencionó que uno de sus allegados directos cayó en depresión debido a la situación tensa que están atravesando.

Por su parte, Don Apolonio apuntó que pese a que meses atrás el propio ministro del interior, Tadeo Rojas, se comprometió a mantenerlos constantemente informados hasta al fecha no volvieron a comunicarse con ellos.

También remarcó que están cansados de tantas promesas y compromisos de asistencia a su familia, ya que no le dan informaciones concretas y pidió que en caso de que haya un reporte positivo sobre su hijo, y en caso de que por algún motivo no le puedan comunicar dicha novedad, le expliquen el porqué no lo pueden hacer.

Edelio Morínigo fue tomado el 5 de julio de 2014 por miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la zona de Arroyito, en el departamento de Concepción.