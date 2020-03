Pacientes con cáncer piden medicamentos sin tanta espera

Pacientes del Incán, se manifestaron este lunes cuestionan la espera interminable para recibir medicamentos. "No tenemos tiempo para trámites, tenemos cáncer, los compañeros murieron esperando un medicamento" .

Manifestaron que la adquisición de medicamentos oncológicos se ha vuelto interminable. Indicaron que hace más de un año se encuentran en tramites de nunca acabar y que ya varios compañeros de batallas han muerto, no por la enfermedad misma sino por un medicamento que nunca llegó. "A nosotros no duele ver como compañeros mueren, no porque estaba mal o se tenían que morir, sino por que el remedio nunca llegó" expresaba una de las manifestantes.



“Ponete en mies zapatos, tengo cáncer no hay tiempo para trámites”, decía uno de los carteles que sostenía un paciente oncológico.

El presupuesto anual para el Incán es más de G. 200 mil millones. Sin embargo desde la organización resaltan que para acceder a los medicamentos hay que pasar por licitación , y esto se vuelve una larga espera que realmente no tiene fecha.

La representante María Vera, la representante sostuvo que los trámites licitatorios llevan mucho tiempo y que los pacientes tienen que recurrir a recursos de amparo para lograr los remedios requeridos para sus tratamientos. “Igualmente, estos procesos llevan tiempo y muchos de nuestros compañeros mueren esperando”, puntualizó.