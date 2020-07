Paciente con cáncer no recibe medicamento desde la crisis sanitaria

Un paciente oncológico reclamó este miércoles la desidia total del Gobierno desde que se instaló la pandemia en el país. Denuncia no recibir tratamiento, ni medicamentos desde marzo.

La pandemia agravó la situación de los que sufren de cáncer, debido a que muchas de las consultas han sido suspendidas y su proceso de tratamiento ha sufrido un retroceso radical, así alegó una de las afectadas. Manifestó que desde que inició el coronavirus se encuentra sin medicamentos y sin tratamientos.

"El gobierno nos abandonó, priorizó el covid-19 y no al cáncer y esto es de vida o muerte, no es una simple gripe",expresó. Además, señaló que en la mayoría de los casos los pacientes fueron sometidos antes de la pandemia al tratamiento de quimioterapia, pero que ya no reciben asistencia desde marzo, pidió que la ayuda sea inmediata, ya que en su caso sufre un retroceso en su salud.

"Estoy sintiendo dolores que antes no sentía, notablemente hay un retroceso porque no consumo mi medicamento", lamentó la mujer. Desde la Dirección del Hospital del Cáncer reconocieron que hubo un cese en las consultas debido a la vulnerabilidad misma de los pacientes ante el virus, sin embargo indicaron que ya se estarían habilitando las consultas en los próximos días.