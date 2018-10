Otra vez, improvisando en la zona del metrobús

La empresa Mota Engil movilizó a su personal para rehabilitar el tránsito sobre Mariscal Estigarribia, pero, al igual que con las obras del metrobús, aparentemente siguen ‘improvisando’ a la hora de efectuar sus labores.

Desde la jornada del miércoles se vio una mayor cantidad de obreros trabajando en el tramo 3 del metrobús, para encarar las labores que tiene que ver con la rehabilitación al tránsito en la zona.

No obstante, quedó evidenciada la improvisación de la constructora, ya que los obreros no contaban con maquinarias necesarias para realizar el despeje de la calzada, atendiendo a que quedaron rastros de agua. Un obrero no tuvo de otra que usar una pala, como una cuchara, para intentar sacar el agua que quedó estancada, mientras que sus compañeros utilizaba un escobillón y un recipiente pequeño para efectuar la misma labor. La gente de la zona afirma que esta falta de interés de la firma volverá a dilatar la reapertura al tránsito de la zona que fue intervenida.

Detalles en el video