Otra acusación de tortura contra militares

Un periodista de Bella Vista Norte denunció a militares, que lo llevaron a la fuerza. Alegó que los uniformados lo torturaron y acusaron de ser un espía de grupo guerrilleros.

A través de las redes sociales el comunicador Roberto Esquivel, denunció que fue torturado por militares de Bella Vista Norte, Amambay. Indicó que solo se encontraba trabajando y filmando el impacto del covid-19 en los comercios, cuando repentinamente uno de los uniformados comenzó a reclamarle el hecho y a agredirlo."No puedo expresar mi situación de shock con daños físicos y por jugar por mi dignidad como persona, como ser humano", dice parte del relato del ciudadano.

Publicada por Roberto Esquivel Gamarra en Sábado, 18 de julio de 2020

“Bruscamente vino me tomó del cuello, me quitó la cámara, me dijeron que yo estaba pasando información al PCC, les dije que era comunicador social”, contó. Además, señaló que pidió a la gente que se encontraba en ese momento en la zona que grabara el incidente, pero por orden del comandante Espinoza le pusieron un pasamontañas.

Las imágenes virales en redes, muestran el violento proceder de los militares que lo suben a la camioneta a la fuerza, violentándolo. A su vez Esquivel, expresó que al sufrir de enfermedades como diabetes y presión alta les suplicó que le quitaran el pasamontañas ya que no se sentía bien y que ya respiraba con dificultad, a lo cual los agentes hicieron caso omiso.

“Me faltó el aire, yo tengo presión alta y soy diabético, me esposaron y no pude hacer nada, en la desesperación les dije que tenía problemas respiratorios y que no me pusieran eso pero no quisieron saber nada. Me esposaron y no pude hacer nada”, sostuvo.

“Me tuvo mucho tiempo sin poder respirar, fue una tortura, una injusticia”. El periodista fue llevado por los militares a la comisaría de la ciudad y luego a un hospital para el chequeo correspondiente. Mencionó que posteriormente fue hasta su casa para recoger sus documentos y hacer la denuncia contra los uniformados.