Ordenan arresto domiciliario para presidenta y directora de Imedic

La jueza Lici Sánchez, ordenó este miércoles el arresto domiciliario de las procesadas Patricia Ferreira y Nidia Godoy, quienes se encontraban prófugas por el caso Imedic SA. Como fianza deberían pagar cada una, USD 750

Ambas mujeres fueron imputadas por producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal. Las mismas se encontraban prófugas, al no presentarse se las declaró en rebeldía.

Este miércoles, Sánchez levantó su estado de rebeldía y ordenó la prisión. Además se les asigna un embargo preventivo ante cualquier peligro de fuga. De acuerdo a los antecedentes Ferreira y Godoy habrían utilizado facturas falsas de la empresa Eurofarma y de esa forma burlaron el control sanitario para introducir medicamentos de la India y de China, en el marco de la emergencia sanitaria.