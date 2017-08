Senador, ofuscado por intervención en supermercado

El senador Roberto Acevedo, y su hermano José Carlos Acevedo, intendente de Pedro Juan Caballero, irrumpieron durante un allanamiento a un supermercado y cuestionaron a los intervinientes.

En la tarde de este miércoles, la agente fiscal Sandra Díaz, con personal del Detave y la Policía Nacional, intervinieron un supermercado de Pedro Juan Caballero, ante informaciones que indicaban que en el lugar contaban con productos que presumiblemente ingresaron al país de contrabando.

De forma repentina, aparecieron en el lugar el senador Roberto Acevedo y su hermano, el jefe comunal José Carlos Acevedo. Ambos cuestionaron el procedimiento de las autoridades y reclamaron porque no están detrás de los verdaderos delincuentes en esa zona del país.

El momento fue captado por los presentes y en el video se observa y escucha al legislador tratando de coimeros a los intervinientes.