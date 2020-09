Obdulia reclama el desamparo del Gobierno ante el secuestro de su hijo

La madre de Edelio Morínigo reclamó la falta de cooperación del Estado ante el secuestro de su hijo en el 2014 por el EPP. "Nunca ninguna autoridad se nos acercó, nadie ingreso a buscarlo, porque somos campesinos".

Quebrada por el llanto y la impotencia doña Obdulia reclamó la total falta de respuesta de las autoridades gubernamentales, por lo que decidió crucificarse de manera simbólica para exigir información y búsqueda de su hijo.

"No me queda más nada que hacer, cuando nosotros nos adentramos al monte ahí recién se fueron los efectivos con nosotros, más nada. Ahora que una autoridad es secuestrada hay todo un despliegue y eso duele, entonces mi hijo no era nada, porque somos campesinos nunca lo buscaron", reclamó.

"No te vamos a dejar impune mi querido hijo, mientras pueda voy a luchar por vos mi querido hijo", dijo desconsolada entre llantos, con las manos atadas con cadenas por una cruz, mientras estaba rodeada de los hermanos de Edelio y su padre.

El grupo criminal nunca realizó ningún pedido de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos. A 6 años de su cautiverio nunca hubo un mensaje para la familia y tampoco la cooperación del Gobierno expresa tácitamente la madre.