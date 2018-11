Nuevos audios respaldan esquema de tráfico de influencias

En los audios que fueron difundidos por el programa AAM, emitido por Noticias Paraguay se llega a escuchar cómo Cucho Cabaña se comunica con su secretario quien habría sido detenido en Nueva Londres con USD 190.000 y este le explica todo lo que pasó durante su detención.

También, cabaña refiere que necesita un nuevo jefe de carga en un aeropuerto internacional que sea del Partido Colorado, por lo que la interrogante que surge es sobre qué tanto poder político tenía Cucho para lograr una movida dentro del personal de la Dinac.

En otro material se escucha como Cucho Cabaña lo trata de ‘hermano’ al diputado Ulises Quintana y le pide ayuda para que intervenga y logre la liberación del dinero y del secretario que llevaba los USD 190.000.

Cucho: Hola, ¿hermano?

Ulises Quintana: ¿Cómo estamos? Mba’e la porte.

Cucho: Todo bien, te quiero pedir un favorcito.

Ulises Quintana: Sí, ordená nomás.

Cucho: No podemos hablar con el tipo, no quiere dar nombres, no el Ministerio Público nomás vas a saber, esto y aquello, y si vos le llamas pues…, estamos habilitados legalmente.

Más detalles en el video