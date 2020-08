Nuevo titular de ANDE reconoce error de su institución

El ingeniero Félix Sosa será el nuevo responsable de la ANDE. Habló sobre la sobrefacturación masiva y reconoce el error.

Luis Villordo renunció a su cargo de presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y asumió el Ing. Sosa en su reemplazo. Él comentó que los errores en la facturación durante la pandemia del coronavirus motivó el cambio.

"El error fue que se consideró 12 meses para promediar la facturación y lógicamente no se consideró a los locales o a las instalaciones que no tienen actividad", comentó para Monumental 1080 AM.

Según él, el estipular un monto por el promedio de factura es una herramienta que utilizan desde la ANDE, pero no de forma masiva como fue la última ocasión.

"Fue un error, reaccionó la ciudadanía y con justa razón", expresó Sosa.