No los dejaron desfilar y coparon la explanada de la Catedral

Autoridades no dejaron desfilar a campesinos y entonces coparon la explanada de la Catedral, causando la demora de la misa por el día de la Asunción de la Santísima Virgen María y el aniversario 480 de la Capital.

Desde hace unos días, los labriegos que se encuentran instalados en la Plaza de Armas, anunciaron que marcharían en el emblemático desfile que se realiza anualmente en el aniversario de la capital del país.

En la mañana de este lunes, miembros de la Policía Nacional detuvieron los preparativos del desfile, advirtiendo a los labriegos que no podrían marchar con palos, o cualquier otro tipo de “arma contundente” y mientras no dejen los objetos, no podrán salir de la plaza, según declaraciones del comisario Hermógenes García.

Por otro lado, los campesinos indicaron que ‘los palos’, son solo una imagen representativa de la labor del campo, que no pretenden realizar ningún tipo de hecho delictivo con ellos.

“Esta es la dictadura misma, no puede ser que en una fiesta patria no nos permitan desfilar con los elementos que nos representan como paraguayos, como campesinos. Toda la noche trabajamos para darle un poco de colorido a nuestro desfile y hoy nos cierran las puertas. Nos están arrinconando, pareciera que están buscando que peleemos con ellos”, refirió Elvio Benítez, dirigente campesino.

Así también, aseguran que varios obispos se encuentran vinculados con el Gobierno y que tienen gran injerencia en la decisiones que tomaron.

Por su parte, los agentes policiales tienen órdenes de no dejar pasar a los labriegos hasta que no dejen los palos, solo abandonando esos objetos podrán participar del desfile.

Ante esto, los labriegos se trasladaron hasta la Catedral Metropolitana y coparon la explanada. Tras conversaciones con autoridades eclesiales, los campesinos despejaron la zona y quedaron en las inmediaciones de la iglesia.

MÁS DETALLES EN EL VIDEO: