No hay riesgo de deportaciones masivas, afirma Canciller

El Canciller Nacional, Eladio Loizaga, afirmó que no hay riesgos de que hayan deportaciones masivas de connacionales ante el endurecimiento de las normas migratorias en Estados Unidos y Argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, indicó que mientras que los paraguayos residentes en el exterior respeten las leyes y no cometan ninguna inconducta, no corren riesgo de deportación.

En comunicación con la 780 AM, Loizaga agregó que pese a que hay paraguayos en situación irregular en Estados Unidos, si no cometen ningún tipo de delitos pueden estar tranquilos desarrollando sus actividades, ya que normalmente las labores a la que se dedican los compatriotas no las realizan los que son oriundos de ese país.

Además, recalcó que la Cancillería como la Secretaría de Repatriados, junto con las embajadas, están atentas ante cualquier necesidad o problemas que puedan afectar a los paraguayos que están en el extranjero.

En lo que respecta al endurecimiento de los controles en la Argentina, el canciller dijo que este nuevo sistema de verificación no solo será para los paraguayos, sino para todo ciudadano que desee ingresar a ese país y agregó que dichas normas incluidas en el sistema jurídico deberán seguir siendo analizadas.

Por otra lado, el ministro mencionó que conversó con la Canciller argentina Susana Malcorra, durante la reciente Cumbre de la CELAC en República Dominicana, y le explicó que la disposición no pretende menoscabar la institución de la migración, sino que es para mejorar la medida de control de ingreso al territorio argentino para luchar contra los delitos transnacionales, y le aseguró que la normativa se aplicará solo a quienes posean antecedentes o condenas por delitos, según reporta un informe de prensa de la Cancillería paraguaya.