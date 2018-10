No hay elementos que vinculen a D’Ecclesiis con estructura narco

Desde la Fiscalía señalaron que de momento no hay elementos que vinculen al diputado Freddy D’Ecclesiis con el decomiso de más de 400 kilos de cocaína en Itapúa, no obstante, no descartan convocarlo para declarar.

Dentro del operativo Austral, cuya investigación duró 9 meses y logró dar un gran golpe a una organización dedicada al tráfico aéreo de drogas desde Paraguay hacia otros países de la región, saltó el nombre del diputado D’Ecclesiis debido a que se encontraron avionetas utilizadas para el trasporte de las sustancias en un hangar que pertenece a allegados del congresista. El fiscal Marcelo Pecci, refirió respecto que a esta altura de la investigación y del proceso abierto no se puede confirmar si hay o no un vínculo entre el negocio ilegal con el diputado. “La investigación abarca a cualquier persona que pueda estar vinculada al ilícito de narcotráfico. La situación por lo que pude apreciar por los medios, es la del h angar que está a nombre de una persona, quién es familiar, aparentemente de la cuñada del señor diputado. Lo importante ahora es que se encontró un avión vinculado a la investigación que tiene matricula ZP-BOO. Ese es el punto relevante a la investigación”, refirió al programa La Lupa, emitido por Telefuturo. Por su parte, el fiscal Hugo Volpe refirió que los elementos hallados involucran directamente a los detenidos en el operativo realizado el sábado. En lo que respecta a que si habría o no una vinculación con el mencionado congresista, Volpe dio que“desde el inicio de la investigación, en diciembre de 2017 hasta hoy, no existe ningún vínculo directo, ni indirecto con el diputado”. El fiscal Volpe, expresó que se investigará la situación de las aeronaves las cuales tendrían un contrato para aerogaraje en el lugar allanado. Con relación a la propietaria del hangar, Juana Carolina Vera González, el fiscal Volpe refirió que hasta el momento, no existe responsabilidad penal para la misma, pero será llamada a declarar. “Hay que ver la situación en la que se encontraba y qué tipo de actividades se desarrollaban ahí”. Sin embargo, no descartó que sería citada para declarar, informo el Ministerio Público.

