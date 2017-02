No encontraron refugio y ahora desaparecieron

Tres niños que necesitaban un techo no encontraron un albergue que los pueda acoger. Ahora están desaparecidos.

Mirna Centero, defensora de la Niñez, lamentó que en el país no existan refugios que puedan acoger a nuevos niños debido a que todos se encuentran abarrotados ante nuevas normativas establecidas por la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, según denunció, informa Última Hora.

El Ministerio Público imputó y detuvo este jueves a una mujer, madre de cinco menores de edad, por supuestamente explotar sexualmente a una de sus hijas de tan solo 10 años. Tras quedar aprehendida, los menores a su cargo quedaron abandonados. Sucedió en un asentamiento ubicado de Itauguá.

En contacto con la 970 AM, Centero explicó que la mujer se encuentra detenida en una sede policial mientras que la niña vulnerada fue internada en un centro de atención a víctimas. Por lo que, los cuatro hermanos de la menor quedaron abandonados en la vivienda sin alguien que pueda cuidarlos.

La defensora de la Niñez, manifestó que trató de conseguir un refugio temporal para los menores de 14, 12, 8 y 3 años de edad, pero que fue imposible debido a que todos se encuentran abarrotados y no tienen capacidad para recibir a más niños.

“Al llegar la noche agentes policiales fueron hasta la casa de los pequeños para trasladarlos a la Comisaría, pero ya no estaban, es decir, se dieron a la fuga", detalló.

Mencionó que no tienen siquiera sospechas de dónde están tres de los niños. El menor de 3 años fue encontrado finalmente ya que se encontraba con su padre biológico, quien sostuvo que lo rescató y agregó que nada sabe de los otros chicos, que son sus hijastros.

"Me siento abandonada porque no existe un lugar que pueda recibirlos. No hay un lugar donde puedan quedarse. Este trabajo tiene que hacer la Secretaría de la Niñez pero no hace, nos cierran los hogares que no cumplen con ciertas negativas que ellos tienen y los que están habilitados ya no tienen lugar", sostuvo.