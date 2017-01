Denuncian despido de guardias que protestaron por falta de pago

Cinco guardias de seguridad denunciaron que fueron desvinculados de la empresa en que prestaban servicios, tras reclamar por la falta de pago de su salario.

Uno de ellos comentó a Paraguay.com que su salario de G. 1.800.000 ( inferior a lo que deben cobrar por ley ), es acreditado entre el 5 al 10 de cada mes, sin embargo, hasta el momento no cobraron. Indicó que no llegaron a percibir aguinaldo y no gozan de seguro médico.

De tal forma, desde el jueves pasado decidieron tomar medidas de fuerza, incluso pasando la noche en la empesa de seguridad Integrated Security Services (ISS).

Ellos desesperados aseguran que ya no tienen qué comer y además deben de mantener a sus familias. Es por eso que este lunes fueron al Ministerio de Trabajo para denunciar el hecho.

Lamentaron que los directivos de la empresa se nieguen a responder a sus reclamos. Los afectados denuncian que son varios de sus compañeros quienes no cobran su salario, pero no quieren manifestarse ante una posible represalia.

Añadieron que tras la desvinculación, su jefe les dijo que no van a cobrar por el mes que prestaron servicio.