Nicanor arremete contra Cartes y Junta tras inscripción de candidatos

El expresidente, Nicanor Duarte Frutos, arremetió contra los que están al frente de la Junta de Gobierno de su partido y agregó que el Gobierno de Cartes debe recurrir al chantaje y la amenaza para conseguir adhesión.

El expresidente de la Repúbica, Nicanor Duarte Frutos, inscribió este jueves a los candidatos de su movimiento con miras a las internas de su partido, el próximo 17 de diciembre.

A su salida de la sede del Partido Colorado, refirió que la propuesta más importante para su movimiento es lograr una reforma tributaria, a fin de que las personas con mayor poder adquisitivo sean las que más aporten al fisco. Ademas se refirió al candidato oficialista Santiago Peña: “Creo que la posibilidad de que el oficialismo gane es muy remota, pero no podemos hacer profecía en política”, atizó.

Por otro lado, al ser consultado de qué manera llevarían adelante los proyectos que plantean, ya que su principal propuesta no es acompañada por su partido, mencionó que la cúpula de la Junta del Gobierno no es el Partido Colorado, ya que el Directorio al no representar al pueblo pierde legitimidad.

También agregó que la pérdida de credibilidad hace que el actual Gobierno recurra al chantaje y las amenazas ante el repudio del pueblo, lo que le resta construir adhesión en base a la racionalidad.

