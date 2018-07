Nicanor afirma que no canjeó su banca por la dirección de la EBY

El expresidente de la República, Nicanor Duerte Frutos, manifestó que no canjeó su banca en el Senado por la dirección de Yacyretá, y afirmó que seguirá litigando por el lugar que le corresponde en el Congreso Nacional.

El actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, se reunió con el equipo de transición del futuro gobierno, incluyendo al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos quien ocuparía posteriormente la dirección de la hidroeléctrica.

Tras aceptar la propuesta del presidente electo Mario Abdo Benítez, Nicanor declaró que no está canjeando cargos, ya que él nunca juró como senador y manifestó que trabajaran de cerca en lo que refiere al brazo Aña Cuá.

“No se canjea lo que no se tiene. No puedo renunciar a lo que no tengo, y por tanto, no renuncio a la posibilidad de seguir litigando por lo que por voluntad popular me corresponde. Los demás no quieren que yo esté en el Senado porque creen que de esa forma va a jurar Horacio Cartes”, expresó el exmandatario.

Afirmó que su banca fue secuestrada por un acto arbitrario de Fernando Lugo y posteriormente entregada a Mirta Gusinky.

Concluyó indicando que Marito le solicitó que ayude en Yacyretá, ya que por sus conocimientos durante su ejercicio como presidente, será de gran ayuda en la entidad. Además, manifestó que denunciará todas las irregularidades que se encuentren y que si Horacio Cartes se encuentra involucrado, también llegará a él la investigación.

DETALLES EN EL VIDEO: