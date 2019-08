Nativo muere atropellado en Ypacaraí

Un hombre, con rasgos indígena que no pudo ser identificado, murió tras ser atropellado en la noche del jueves, en la ciudad de Ypacaraí. Fue embestido por una camioneta al intentar cruzar la ruta 2.

Según testigos, la víctima intentaba cruzar la ruta 2, cuando en un momento dado fue embestido por una camioneta, guiada por Edith Serafina Mayerer, de 33 años. La víctima salió despedida 50 metros y cayó violentamente al pavimento, produciéndose la muerte casi instantánea.

El nativo no pude ser identificada pues no tiene cédula y sus huellas no aparecen en el sistema de la policía.

DETALLES EN VIDEO.