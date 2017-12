Napout irá directamente a prisión tras ser declarado culpable

La jueza Pamela Chen decidió mandar a Juan Ángel Napout y a José María Marín directamente a la cárcel, rechazando el pedido de la defensa que solicitaba prisión domiciliaria.

Luego de que se conociera el veredicto del jurado contra Napout y Marín, la jueza escuchó los pedidos de la defensa quienes deseaban que sus clientes vayan a la casa y no a la cárcel ya que "no existe peligro de fuga".

No obstante, Chen no aceptó los argumentos y culminó las actividades en la corte de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, no sin antes dictaminar "prisión inmediata".

De acuerdo al reportero de Globo Deportes, Felipe Brisolla, el público se retiró de la sala y los agentes de la policía quedaron en la corte con los dos reos. Napout entregó su alianza y su cinto a su esposa.

O público presente foi retirado da sala e os agentes da polícia ficaram na corte com os réus. José Maria Marin foi confortado pelos advogados. Juan Napout entregou a aliança e cinto para a esposa com os olhos marejados. — Felipe Brisolla (@FelipeBrisolla) 22 de diciembre de 2017

Este viernes, Napout fue declarado culpable por tres de las cinco acusaciones que pesaban sobre él: Asociación criminal, y dos casos de fraude electrónico que tienen relación con la Copa América y la Copa Libertadores.

Él fue sindicado de aceptar sobornoss desde el 2010 que rondan los USD 10,5 millones. Por su parte, no fue declarado culpable en los hechos de lavado de dinero que están vinculados a ambos torneos citados.

El siguiente paso de la justicia estadounidense es conocer la sentencia contra Napout.