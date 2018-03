Murió en su cumpleaños mientras esperaba cama de terapia intensiva

Un septuagenario falleció debido a que no pudo acceder a tiempo a una cama de terapia intensiva en Concepción. Pese a que buscaron a nivel nacional, el paciente, quien sufrió un infarto, no soportó la espera.

Un hombre identificado como Reimundo Alfonso de 70 años, fue llevado de urgencia hasta el Hospital de Concepción en la tarde del domingo. El médico que lo atendió solicitó esa misma noche una unidad de terapia intensiva ya que el cuadro del paciente era delicado tras sufrir un preinfarto.

En el departamento de Concepción no había disponible ninguna cama, lamentablemente, luego de tres días de búsqueda el hombre falleció. Coincidentemente, su deceso se produjo el día de su cumpleaños.

Eugenio Alfonso, hijo de la víctima fatal, lamentó que no se haya podido encontrar un lugar con el servicio de terapia intensiva para su padre en algún hospital público, ya que no cuentan con recursos para pagar en un hospital privado. “Nosotros no tenemos los recursos necesarios para pagar en un sanatorio privado, no tenemos esa posibilidad. Ahora el que es pobre se muere, así de simple, refirió.

Más detalles en el video.