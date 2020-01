Municipalidad de Ciudad del Este avala legalidad de MUV y Uber

Tras los ataques de taxistas contra los conductores de MUV y Uber, la Municipalidad de Ciudad del Este salió al paso para dejar en claro la legalidad del servicio.

Ricardo Romero es el asesor jurídico de la Municipalidad de Ciudad del Este. Él habló con respecto a las actividades de los taxistas y los conductores de MUV y Uber que últimamente denunciaron todo tipo de atropellos por parte del primer grupo.

"Comprobamos que los conductores de plataformas de transporte Uber y MUV están trabajando legalmente. No se les puede prohibir que lo hagan", expresó para Monumental 1080 AM.

Para dejar su posicionamiento al respecto, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, convocó a una conferencia de prensa en donde informó que revisó todas las leyes que atañen a la movilidad con el equipo jurídico y llegó a la conclusión de que no existe ninguna ley que prohíba a los conductores de la aplicaciones a que presten el servicio.

Nombró la ordenanza con la cual se escudan los taxistas para referir que la competencia es ilegal, así como también la autoridades fundamentan su parecer con lo que dicta la Constitución Nacional que ampara el libre trabajo y rechaza los monopolios.

"Enviaremos un pedido de reglamentación a la Junta Municipal. Me imagino que no van a prohibir. Actualmente la Policía Municipal de Tránsito (PMT) no puede prohibir la circulación de vehículos de MUV y Uber porque la figura que alegan los taxistas, competencia desleal, no existe", aclaró Prieto.