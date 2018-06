Mujer narró que sufrió leucemia galopante y fue sanada por Chiquitunga

Una mujer de Limpio detalló cómo Chiquitunga curó su enfermedad terminal. Fue diagnosticada de leucemia aguda y su esperanza de vida era casi nula, pero tras un milagro, según califica ella, puede contar la historia.

Ana María Morales detalló que en el 2006 doctores del Hospital de Clínicas le confirmaron que sufría leucemia mieloide aguda. "Sangraba por todos lados. Le dijeron a mi hija que era una bomba de tiempo".

Si bien confiesa que era incrédula en esos tiempos, manifestó que recibió una estampa de la ahora beata y un rosario que descansaban debajo de su almohada. Incluso mencionó que al parecer Chiquitunga "la perseguía" para que se sane de su enfermedad.

Relató que el milagro llegó una madrugada, cuando los otros pacientes y acompañantes a su alrededor descansaban. En un momento, la monja carmelita se le acerca para cortarle las uñas y tres veces le menciona: "Ana María, vos te vas a sanar, vas a caminar y vas a atender muchísima gente".

Ella relaciona que la carmelita descalza le reiteró en tres ocasiones esta frase por la Santísima Trinidad. "Cuando la vi, no sabía quien era y le dije que me tiene cara conocida. No paró de sonreir", explicó para Noticias Paraguay.

Tras esto, su estado mejoró y finalmente en el 2015, constataron que no tiene ningún mal. Refiere que tiene pruebas médicas y relatos de profesionales de la salud que avalan su historia.

Su relato lo encontrarás abajo: