Mujer denuncia acoso sexual y amenazas de muerte

Una joven denuncia la falta de respuesta de la Fiscalía, explicó que un desconocido la acosa, la amenaza con violarla y asesinarla. "Quiero que la Fiscalía haga caso a mi denuncia, no quiero terminar muerta".

De acuerdo a la mujer, un día al salir del Gimnasio, se le acerca un desconocido a inmediaciones de la Plaza Carlos Antonio López de Sajonia, supuestamente se presentó como"Víctor" y amablemente le advirtió que había una motocicleta que la seguía hace ya varias cuadras, momento en que la víctima voltea y ve que efectivamente la seguían.

Relata que posteriormente el hombre se ofrece para acompañarla caminando, para que los hombres la dejaran de seguir. Explica que entre la conversación "Víctor" comenta que estaba en busca de gente para trabajar, momento en que la joven le cuenta que ella misma estaba en busca de trabajo. Le pide el número para enviar su hoja de vida y ahí comienza el calvario.

Explica que hombre la cita para una entrevista laboral nada más y nada menos que en una plaza, lo que llama poderosamente la atención de la mujer y decide no asistir, desde entonces el hombre no para de llamarla y hostigarla, lo bloqueó y este la escribe de números desconocidos, amenazándola con violarla en grupo y darle un tiro.

Uno de los mensajes dice; "No creas que voy a tener miedo, vi que te acompañaba tu amigo, denunciá, hace lo que quieras, juro que vas a pagarlo", son algunos de los mensajes que llegan. La joven atemorizada comenta que realizó todos los trámites de la denuncia, sin embargo no hay retorno de la Fiscalía y las amenazas no paran.

Además el hombre sacó fotos del facebook de la mujer para subirlo en páginas sexuales , añadiendo el número de la misma.

"Es horrible salir a las calles y mirar si no hay nadie sospechoso, que me tengan que acompañar en todos lados, tengo mucho miedo" finaliza la mujer que suplica respaldo de la autoridad.