Mujer denuncia a su pareja por intento de feminicidio

Una mujer con heridas en el cuello, en la mandíbula, la cabeza y la espalda, denunció a su expareja. Este a su vez se presentó como víctima en la comisaría.

Una mujer denunció a su expareja, de quien está separado desde hace tres años, por intento de feminicidio. Según ella, sin explicación alguna, se coló a su vivienda en Puerto Pabla, Lambaré para atacar con un cuchillo provocándole heridas en el cuello, espalda, mandíbula y cabeza.

"Me dijo que ese mismo día me iba a morir", refirió. Suplicó por su vida y por el destino de sus hijas.

Lo que provocó la salvaje conducta del sujeto, según le comentó en medio de las agresiones, es que la mujer haya salido de fiesta, por más de que ella lo negara. "No sé quién le contó eso", dijo.

Para defenderse, ella hizo añicos una taza de café contra la cabeza de su victimario. Posterior a eso, escapó y se presentó ante la comisaría 17 de San Isidro, denunciando él violencia.

No obstante, cuando los policías vieron el estado en el que se encontraba la mujer, capturaron al hombre a quien lo mandaron al calabozo. "Desde ahí me dijo que iba a matar. Se ve que no está arrepentido", expresó.

El supuesto agresor es un chofer de buses sin antecedentes, de acuerdo a la denunciante. Si bien en Lambaré no pesa contra él acusaciones en la comisaría, sí las hay otra sede policial de Ñemby.