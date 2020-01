Mujer cuenta terrible experiencia en supuesta clínica clandestina

Una mujer, oriunda de J. Augusto Saldívar, comentó su experiencia en el Sanatorio Sosa, ubicado en la zona Sur de Fernando de la Mora. Según el relato, la víctima casi fallece por una sobre dosis de anestesia.

Según Petrona Lugo de Amarilla, pagó G. 5 millones para ser sometida a una cirugía de piedra en la vesícula, en diciembre pasado, cuyo procedimiento jamás se realizó. Expresó que le cortaron el abdomen y casi fallece tras una presunta sobredosis de anestesia.

"Colapsé, en un momento ya sentí que me iba, escuché la voz de mi hija, no podía abrir mi ojo, no podía hablar, el dolor era intenso, insoportable y hasta ahí me recuerdo", indicó.

De acuerdo a la mujer, los médicos abrieron de repente su abdomen y al encontrar un bulto extraño, dijeron que era peligroso y decidieron no proceder con la cirugía.

Quedó internada dos días y dos noches y tuvo que abonar G. 4.200.000, pagó por medicamentos la suma aproximada de G. 600.000. De acuerdo a lo que manifestó la hija, Shirley Amarilla, la madre casi muere tras salir del sanatorio.

"Jamás pensamos que esa clínica no estaba habilitada para esa operación tan delicada; cuando mi mamá salió de la operación casi se nos muere, ella salió con signos vitales muy bajos por una sobredosis de anestesia", sostuvo

Añadió que su madre salió muy grave y que, ya ni respiraba, por lo que se asustaron y comenzaron a pedir explicaciones que nunca recibieron.