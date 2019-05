Mujer baleada acusa a su pareja y a la esposa por el ataque

Wilma Castillo, víctima de atentado en San Lorenzo, habló sobre lo ocurrido. Confirmó que su pareja la citó al lugar del ataque y la esposa del mismo, la amenazaba constantemente.

Wilma Castillo, de 30 años, recibió tres disparos de arma de fuego por parte de dos sujetos que se le acercaron a bordo de una motocicleta este martes en San Lorenzo.

Explicó que la esposa de su pareja, Antonio Vera, Bernardina Duré, pudo haber estado involucrada en lo ocurrido, ya que ella la amenazaba constantemente. "Ella me mensajeaba, me amenazaba. Todo el tiempo me amenazaba, yo le bloqueba y volvía a aparecer con otro número", refirió en contacto con Noticias Paraguay. Indicó que Duré la hostigaba y deseaba reunirse con ella para tratar sobre el embarazo que llevaba, cuyo padre es su esposo. "Ella me decía que se muera tu bastardo hijo y vos".

La misma dio detalles sobre lo sucedido, señaló que su pareja, Antonio Vera, la citó al lugar donde posteriormente fue atacada. "El me citó en un taller, sí le dije, pero el me habló; bajate en Avelino Martinez y vengo junto a vos a entregarte lo que te tengo que dar. Y cuando me iba caminando alcancé tres cuadras, se me acercaron dos personas y yo pensé que era él. Pensé que era un robo. No me dijeron nada, me miró bien, me quitó la cartera, me empujó y me disparó", manifestó.