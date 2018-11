Muerte de subcomisario: "Están todos involucrados", dice viuda

Tras divulgarse nuevas imágenes del asalto a un banco y la posterior balacera, la viuda del subcomisario Arístides Peralta sostiene que todos los policías están involucrados.

El nuevo video podría esclarecer quién fue el que realizó el disparo letal que acabó con la vida del subcomisario Peralta. Supuestamente habría salido del arma de un personal del Grupo Especial de Operaciones y no del comisario Julio Cabañas como se sospechó desde un principio.

Aunque haya sido así, la viuda Lourdes López sostiene que todos los policías que participaron del operativo están involucrados y deben ser procesados por mentir desde el comienzo y obstruir la investigación.

Sostuvo que la fiscalía está haciendo un buen trabajo pero no confía en la policía. Volvió a cuestionar el modo en que se organizó el operativo, que su marido no tenía nada que hacer en el lugar ya que era jefe de tránsito y se preguntó por qué la policía no evitó el asalto, sino que espero que se produzca para luego actuar.

Apuntó que aquí existe una disputa y enfrentamiento entre distintas promociones de la Policía Nacional.