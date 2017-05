Muere miembro del “Cuatrinomio de Oro”

Un referente de la dictadura de Alfredo Stroessner murió este viernes. Se trata del exministro del Salud, Adán Godoy Jiménez.

Según confirmaron los familiares en la 970 AM, el ex ministro falleció este viernes por unas complicaciones de salud en São Paulo, Brasil.

Godoy era miembro del Cuatrinomio de Oro y estuvo preso por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, informaron Última Hora y Telefuturo.

El reporte señala que el “Cuatrinomio de Oro” era el de mayor influencia sobre el dictador Alfredo Stroessner.

Estaba integrado por Adán Godoy Jiménez, ex ministro de Salud; Eugenio Jacquet, ex ministro de Justicia y Trabajo; Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior; y Mario Abdo Benítez, ex secretario privado del entonces presidente.

En una entrevista concedida al medio impreso citado, años atrás, reconoció que hubo dictadura pero que nunca presenció torturas. Recordó que recibían a los presos políticos torturados.