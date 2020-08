Muere Chadwick Boseman protagonista de Black Panther

La noticia de la muerte de Chadwick Boseman sacudió al mundo este viernes. El actor falleció tras luchar 4 años con un cáncer de colon.

Boseman era todo un referente para la comunidad afroamericana por ser el primer actor negro en dar vida a un protagonista de Marvel, el Rey T’Challa en Black Panther.

Su representante dio a conocer detalles de su lucha con la enfermedad, incluso mientras filmaba la aclamada película de superhéroe y sus ramificaciones.

“Chadwick perseveró a través de todo y os trajo muchas de las películas que tanto habéis llegado a amar. Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson, Black Panther y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia” aseguró su representante.

La noticia conmocionó a Hollywood, y los mensajes de dolor de sus colegas, Marvel y la misma Academia no se hicieron esperar en redes sociales.

“Nuestros corazones están destrozados” escribió Marvel; “Una pérdida inconmensurable” aseguró la Academia de Hollywood; “Fue un honor trabajar con él”, “Fue un gran ser humano” escribieron sus compañeros en la pantalla Chris Pratt y Mark Ruffalo.

El mundo del deporte también lo despidió como el icono del básquet LeBron James, el numero uno de la F1 Lewis Hamilton Y el campeón del mundo francés Killian Mbappé.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King.