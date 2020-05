Misiones: Padre e hijo ganan la batalla contra el covid-19

Ambos paraguayos llegaron de EEUU en marzo pasado , permanecieron 50 días en aislamiento estricto en Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones y celebran su victoria ante la pandemia.

Padre e hijo llegaron de Estados Unidos el 22 de marzo, donde fueron contagiados por la pandemia. Se trata de Vicente Alcides Gómez Jacquet y su hijo Eric Gómez Altamirano, oriundos de Santa Ros de Lima, Departamento de Misiones, trabajaban en el extranjero en el área de construcción.

A pesar de que ya dieron negativo a las dos pruebas del covid-19, que garantizan que han sanado, por un protocolo se seguridad, deberán permanecer por 8 días más en confinamiento.

Ambos llegaron y fueron hasta una casa alquilada donde no mantuvieron contacto con ninguno de sus familiares.

"Saludé a mi mamá desde la vereda nada más, a mi hermano no le pasé la mano ni a nadie, por precaución, después en el hospital nos hicieron los controles y el resultado fue positivo; yo no lo podía creer porque no tuve síntomas graves ni fiebre, y mi hijo tampoco, pero nos abocamos a cumplir lo que nos decía el personal de salud, quienes se portaron de maravilla con nosotros”, explicó.

Instaron a respetar firmemente las indicaciones del Ministerio de Salud y permanecer en templanza en los albergues indicados para no contagiar a los familiares, ya que muchas veces uno es portador del virus sin tener los síntomas.

"La mejor receta es quedarse en casa, lo digo de corazón”, expresó Vicente Gómez. El hombre relató que tuvieron todo el apoyo de sus familiares y amigos, quienes les acercaron víveres, además el intendente de Santa Rosa de Lima, Arnaldo Valdez, les envió la suma de G. 450.000.

Asimismo reconocieron recibir discriminaciones y amenazas por parte de personas con temor a los contagios.